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Türkiye
AA-İHA 07.03.2025 23:55

Başıboş köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Başıboş köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek saldırgan köpeklerden kurtarıldı.

Yaralı bebek yaşama tutunamadı

Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

"Bizler de çok tedirginiz"

Olayın yaşandığı Başak Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Dayan, "Olayı öğrenince çok üzüldüm. Allah ailesine sabır versin. Bizler de tedirgin olduk, çok üzüldük. Köpek zaten ülkemizin sorunu, bizim mahalleyle alakalı değil. Belediyeler düzenli olarak topluyor ama bizim sıkıntımız kenardan sürekli köpek geliyor. Ben hala olayın şokundayım, hala titriyorum. O çocuğun hali beni çok etkiledi` dedi".

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