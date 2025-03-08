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Türkiye
AA 08.03.2025 08:06

Sinop'ta müstakil evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Sinop'un Gerze ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Sinop'ta müstakil evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Abdaloğlu köyünde Ali Koç'a ait 2 katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle evde mahsur kalan Ali, Mevlide ve Melahat Koç, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli de kontrol amaçlı Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

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