Diyarbakır'da kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

İlçeye bağlı kırsal Kazancı Mahallesi'nin Aydınlar mezrasındaki evinden 1 Mart'ta Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan Mehmet Yüksel'den bir daha haber alamayan yakınlarının İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Baba Feyzullah ve anne Zeynep Yüksel çifti de evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Feyzullah Yüksel, oğlunun 1 Mart'ta Batman'daki asker arkadaşıyla buluşmak üzere evden ayrıldığını söyledi.

Akşam saatlerinde oğluna ulaşamayınca Bismil İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulunduğunu belirten Yüksel, yaptığı araştırmalar sonucu oğlunun Batman'ın Hasankeyf ilçesi yakınlarında minibüsten indiğini ve oradan bir aracın onu aldığını öğrendiğini kaydetti.

Yüksel, oğlundan haber alamadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Rica ediyorum oğlumu ölü ya da diri olarak bulsunlar. Evlattır, ciğerdir dayanmak çok zor oluyor. Tükendim, bittim. Oğlumun telefonunun en son sinyal verdiği bölgede 2 gündür mükemmel bir arama var. Güvenlik güçlerinin çalışması oğlum bulunana kadar devam edecek. Lütfen oğlum bulunsun."

Anne Zeynep Yüksel de Kürtçe yaptığı konuşmada, bir an önce oğluna kavuşmak istediğini dile getirdi.