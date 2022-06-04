Hafta ortasından bu yana devam eden olumsuz hava şartları Afyonkarahisar’da hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte şiddetli rüzgardan dolayı Güvenevler Mahallesindeki sanayi sitesinde bir ağacın dalları kırıldı. Kırılan dallar yol ortasına devrildi.

Olay anında yolun boş olması ise yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Yol ortasına devrilen dalları ise çevre esnafı devrildiği yerden kaldırdı.

[Fotoğraf: İHA]