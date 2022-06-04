Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 08:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar’da aniden çıkan rüzgarda ağaç dalları kırıldı. Dalların devrildiği esnada yolun boş olması ise yaşanabilecek olumsuzların önüne geçti.
Hafta ortasından bu yana devam eden olumsuz hava şartları Afyonkarahisar’da hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte şiddetli rüzgardan dolayı Güvenevler Mahallesindeki sanayi sitesinde bir ağacın dalları kırıldı. Kırılan dallar yol ortasına devrildi.
Olay anında yolun boş olması ise yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Yol ortasına devrilen dalları ise çevre esnafı devrildiği yerden kaldırdı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Afyonkarahisar
Son Haberler
- 09:23
- 09:20
- 08:10
- 08:38
- 07:15
Sıradaki Haber
İstanbul'da sınav dolayısıyla ücretsiz toplu ulaşım imkanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz