Belediye ekipleri, 142 yıllık Saime Sultan Yalısı'nda kaçak eklentiler ihbarı üzerine dün gündüz saatlerinde bölgeye gitti. Yapılan incelemede yalı ile deniz kenarındaki hazine arazisinde kaçak ve ruhsatsız alanlar olduğu tespit edildi.

Yaz aylarında düğünlerin de yapıldığı yalıda işletme sahipleriyle gerginlik yaşanmaması için polis ekipleri de bölgede önlem aldı.

Ekipler, kaçak ve ruhsatsız alanları yıkmaya başladı. Bu sırada, işletmede yapılan bir düğün organizasyonu ise yıkım sebebiyle iptal edildi.

Mühür fekki yapılmış

Öte yandan belediyeden yapılan açıklamada, yalıda bir düğün organizasyonunun olduğu ancak yıkım ekiplerinin çalışması nedeniyle yalıya ve bahçesine girilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Açıklamada, "Söz konusu yerin işletme ruhsatı yılbaşında iptal edildi ve yeniden ruhsatlandırma yapılmadı. Bu süreçte tam 9 kez mühür fekki yapılarak, ticari faaliyetlere devam edildiği, deniz kenarına kaçak platformlar ve eklentiler inşa edildiği tespit edildi. Defalarca yasal işlem uygulandı. Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu yıkımlar, devletin hüküm ve tasarrufu altında olan alana kaçak olarak konulan eklentileri kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Tescilli binanın bulunduğu mülkiyet sınırlarında herhangi bir işlem yapılmadı" sözleri yer aldı.