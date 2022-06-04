İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavları ile LGS sınavına girecek öğrenciler, veliler ve salon görevlileri, İstanbulkart'ın geçerli olduğu tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak.

Ücretsiz toplu taşıma hakkından yararlanmak isteyenlerin, sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Sınavın iki saat öncesinden başlayacak olan ücretsiz ulaşım imkanı, sınavdan iki saat sonraya kadar devam edecek.