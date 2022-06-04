Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 08:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da sınav dolayısıyla ücretsiz toplu ulaşım imkanı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İstanbul'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavlarına girecek öğrenciler, velileri ve öğretim görevlileri toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavları ile LGS sınavına girecek öğrenciler, veliler ve salon görevlileri, İstanbulkart'ın geçerli olduğu tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak.
Ücretsiz toplu taşıma hakkından yararlanmak isteyenlerin, sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.
Sınavın iki saat öncesinden başlayacak olan ücretsiz ulaşım imkanı, sınavdan iki saat sonraya kadar devam edecek.
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