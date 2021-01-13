Jandarma ekipleri, Yaylabağı beldesi Sivricik Tepesi’nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipleri fark eden ve kaçmaya başlayan şüpheliler, kısa süreli takip sonucunda yakalandı.

[Fotoğraf: AA]

Operasyon sonucunda 20 metre uzunluğunda endoskop yılan kamera, 2 USB kablosu, 7 metre bakır tel, bir çekiç, bir kürek, 40 santimetre demir çubuk, bir kova ele geçirildi.