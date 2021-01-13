Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyon’da kaçak kazıya suçüstü
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Jandarma ekipleri, Yaylabağı beldesi Sivricik Tepesi’nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipleri fark eden ve kaçmaya başlayan şüpheliler, kısa süreli takip sonucunda yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Operasyon sonucunda 20 metre uzunluğunda endoskop yılan kamera, 2 USB kablosu, 7 metre bakır tel, bir çekiç, bir kürek, 40 santimetre demir çubuk, bir kova ele geçirildi.
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