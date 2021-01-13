Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinin Yukarıkanara köyünde Afganistan ve Irak uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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