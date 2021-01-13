Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 16:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Boyu kadar balığı böyle yakalamaya çalıştı
[Fotoğraf: DHA]
Yeşilırmak'ta bir vatandaşın yayın balığını yakalamak için verdiği mücadele sosyal medyada viral oldu.
Kuraklık Amasya'daki Yeşilırmak'ta da etkili oldu. Su seviyesi azalan nehirde balık ölümleri görülmeye başlandı. Artık balıklar, nehirde el yordamıyla da yakalanıyor.
55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkisinde nehrin kıyısında iri bir yayın balığını görüp suya giren bir vatandaş balığı yakalamak için mücadele verdi. Uzun uğraşlar sonucu balığı kıyıya çıkarmayı başardı.
Bazı vatandaşlar da kıyıdan "Helal olsun dayı" diyerek alkışla tempo tuttu. Sıra dışı avın görüntüsü sosyal medyada viral oldu.
Etiketler: Balıkçılık
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