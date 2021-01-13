Kuraklık Amasya'daki Yeşilırmak'ta da etkili oldu. Su seviyesi azalan nehirde balık ölümleri görülmeye başlandı. Artık balıklar, nehirde el yordamıyla da yakalanıyor.

55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkisinde nehrin kıyısında iri bir yayın balığını görüp suya giren bir vatandaş balığı yakalamak için mücadele verdi. Uzun uğraşlar sonucu balığı kıyıya çıkarmayı başardı.

Bazı vatandaşlar da kıyıdan "Helal olsun dayı" diyerek alkışla tempo tuttu. Sıra dışı avın görüntüsü sosyal medyada viral oldu.