Türkiye genelinde yağmur ve kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

TRT Haber’e konuk olan Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, kuvvetli yağışların devam edeceğini söyledi:

“İç Anadolu, Orta Karadeniz civarlarında kuvvetli yağışlarımız devam edecek. Özellikle Doğu Anadolu’da ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağışlar bekliyoruz. İç bölgelerimiz genel itibariyle kar yağışlı ve karla karışık yağışlı olacak. Kıyı bölgelerimizde yağmur şeklinde yağışları göreceğiz. Tüm yurtta da pazara kadar yağışlı olacak. Yağışlar yine iç bölgelerimizde kar şeklinde, kıyı bölgelerimizde yağmur şeklinde olacak. Pazar günü kıyı Ege ve Trakya hariç tüm yurdumuz yağışlı olacak.”

-Yağışlar ne kadar sürecek?

-Yağış hangi bölgelerde etkili olacak?



Hava Tahmini Uzmanı Bayram Doğan hava durumuyla ilgili merak edilenleri @trthaber'de cevapladı. pic.twitter.com/JwxqQiz28L — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 13, 2021

Doğan, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’daki kuvvetli yağışlar nedeniyle, vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.

İstanbul’da kar bekleniyor

Cuma günü itibarıyla İstanbul’da kar beklendiğini söyleyen Doğan, pazar öğle saatlerine kadar kar yağışının aralıklarla devam etmesini beklediklerini açıkladı.

Ankara’da da yağışlar devam edecek

Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışının seyri ile ilgili olarak ise, kentteki kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklı bir şekilde devam etmesini beklediklerini söyledi.

Doğan, vatandaşları, özellikle gece saatlerinde ya da sabahın ilk saatlerinde meydana gelebilecek buzlanmaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.