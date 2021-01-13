Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı
Kırklareli'nde Ergene Nehri'nin debisi, bölgedeki sağanak sonucu arttı.
Bölgede iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Ergene Nehri, Kırklareli'nin bazı noktalarda yatağından çıktı.
Taşkın nedeniyle Pehlivanköy ilçesinde nehir etrafındaki tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri, bölgede çalışma yapıyor.
Etiketler: Hava Durumu Tarım Üretimi
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