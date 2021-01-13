Bölgede iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Ergene Nehri, Kırklareli'nin bazı noktalarda yatağından çıktı.

Taşkın nedeniyle Pehlivanköy ilçesinde nehir etrafındaki tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri, bölgede çalışma yapıyor.