Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Oğulpınar Mahallesi'nde Y.Ş., B.Ş., H.Ş. ve A.Ş.'ye ait adreslerde arama yapıldı.
Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen farklı dönemlere ait 11 sikke ile 3 kilo 216 gram esrar, 422 kök Hint keneviri, el telsizi, tüfek dürbünü, kılıç, bıçak, 2 muşta, avcı yeleği, 3 tüfek, 1 tabanca, fişek ve şarjör ele geçirildi.
3 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Tarihi Eser Uyuşturucu
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