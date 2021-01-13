Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasra'da rüzgar: Balıkçı ve yük gemileri limana sığındı
[Fotoğraf: AA]
Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan sert rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, balıkçı ve yük gemileri Amasra ve Tarlaağzı limanlarına sığındı.
Balıkçılardan Eyüp Akyol, 3 gündür rüzgar nedeniyle balık avına çıkamadıklarını ve limanda bulduklarını, cuma gününe kadar da rüzgarın etkisinin sürmesini beklediklerini söyledi.
Akşamları havanın daha sert olduğunu ve 3-4 kez yeniden demirlemek zorunda kaldıklarını anlatan Akyol, "Havanın dinmesini bekliyoruz ama biraz daha sertleşecek gibi. Şu an balıkçılar limanlara sığınmış durumda" dedi.
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