Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza
İstanbul Ümraniye'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, aracın sürücüsünün, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli Berat K'yi yakaladı. Sürücüye drift yapmaktan 6 bin 700 lira para cezası uygulandı.
Ayrıca Berat K'nin sürücü belgesi 2 ay süre ile geçici olarak geri alındı.
Şüpheli, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezine sevk edildi.
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