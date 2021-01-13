Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, aracın sürücüsünün, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli Berat K'yi yakaladı. Sürücüye drift yapmaktan 6 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca Berat K'nin sürücü belgesi 2 ay süre ile geçici olarak geri alındı.

Şüpheli, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezine sevk edildi.