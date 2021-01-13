Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da gümrük kaçağı 105 cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da bir otomobilde gümrük kaçağı 105 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.
Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 105 cep telefonu bulundu.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı
Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.
Etiketler: Kaçakçılık
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