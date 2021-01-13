Hastane bahçesinde kurulan ve otomasyon sistemiyle dezenfekte edilen test merkezi için tören düzenlendi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, test merkezinde, hasta ile sağlık çalışanı temasının sıfır olduğunu belirtti.

Test merkezi hakkında bilgi verdi

Vatandaşın kendi sırası gelene kadar dezenfeksiyonu yapılmış noktada beklediğini daha sonra ses komutu ile hiçbir şeye temas etmeden test odasına girdiğini anlattı.

Odanın giriş ve çıkışlarını ayırdıklarını belirten Prof. Dr. Ünüvar, şöyle konuştu:

”Korunaklı alanlar var kabinde. Vatandaş kabinde test verdikten sonra farklı bir kapıdan temas olmadan elini okutarak direkt dışarıya çıkıyor. Test veren arkadaşlarda bir öksürme, aksırık olabiliyor reflekse bağlı. Test kabininden çıkınca bekleyen vatandaşların böyle bir duruma maruz kalmaması için çıkışı ayırdık. Çıktıktan sonra 1-1,5 dakika boyunca test odası otomatik olarak tavandan püskürtme ile dezenfekte ediliyor. Daha sonra yeni hastaya hazır hale getiriliyor kabin. Ayrıca kabinler UV ışınlarıyla da yine ekstra dezenfekte ediliyor.”

“Sistem akıllı bir şekilde kontrol ediliyor”

Prof. Dr. Ünüvar, vatandaşın karda kışta soğukta uygun olmayan koşullarda test sırası beklemesini önlediklerini belirterek, "Bu bölümü 15 gün gibi kısa sürede yaptık. Ciddi bir maliyeti de yok. Mikrobiyolojik bir test ve sürüntü ile yapılabilecek her testin bu şartlarda yapılması mümkün" dedi.