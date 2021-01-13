Olay, saat 13.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Arsa sahibi, otopark ve oto tamir atölyesi olarak kullanılan alanın kendisine ait olduğuna dair mahkeme kararını alarak avukatı ile birlikte Hürriyet Caddesi'ne geldi.

Aynı zamanda buradaki prefabrik yapıların yıkılması için iş makinesi de getirildi. Otoparkı işletenler ile gelenler görüşmeye başladı.

Görüşmenin sürdüğü sırada bir otomobilden ateş açılması sonucu, Avukat Yıldırım Çavuşovalı ve yanındaki 17 Talha Çakaner yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı avukat ve genci hastaneye kaldırırken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.