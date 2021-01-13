Ziyarette konuşan Vali Münir Karaloğlu ise son yıllarda sağlık sektörüne yatırımlar yapıldığını, koronavirüs sürecinde bu yatırımların çok önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığını ifade ederek, Türkiye'nin sahip olduğu vizyona dikkat çekti.

Avustralya Büyükelçiliği 3'üncü Sekreteri Kim Esteban Refshauge ve Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı'nın da yer aldığı görüşmede, Büyükelçi Innes - Brown, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Büyükelçi çocuklarının doğumu için Türkiye'ye tercih etti

Koronavirüs sürecinde tüm dünya, özellikle sağlık sektöründe, sıkıntılı günler geçirirken Türkiye'yi sağlık altyapısı, sağlığa yaptığı yatırımlar ve sağlık tesisleriyle 'mükemmel' olarak nitelendiren Büyükelçi Brown, bu nedenle çocuklarının doğumu için Türkiye'yi tercih ettiklerini ve bunu sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

“Diyarbakır tarihi ve kültürüyle önemli bir merkez”

Görüşmede Diyarbakır'ın tarihi ve kültürüyle, hem Türkiye açısından hem de bölge için tarım, hayvancılık, sanayi gibi birçok alanda önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Karaloğlu, pandemi sürecinde olumsuz etkinin en aza indirilmesi için vatandaşlara yapılan desteklerden de söz etti.

Alınan önlemlerle vaka sayılarının ve yoğun bakım doluluk oranlarının da düştüğünü ifade eden Karaloğlu, durumun yönetilebilir olduğunu dile getirdi.Vali Karaloğlu, bugün gelinen noktada Diyarbakır'ın her açıdan İstanbul ve Ankara kadar güven ve huzur veren bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.