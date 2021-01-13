Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir ile Nevşehir'de kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden bir uyarı yapıldı.
Akşam saatlerinden itibaren Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağışların kuvvetli yağmurla başlayıp zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.
Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinde ise yağışın kuvvetli yağmur ile başlayıp zamanla karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca illerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın görülmesi de bekleniyor.
Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın yüksek kesimlerde hızı saatte 100 kilometreye kadar ulaşabilir.
Ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara ve sel, su baskını gibi olaylara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Etiketler: Sağanak Yağış Meteoroloji Hava Durumu
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