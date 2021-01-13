Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 16:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kartalkaya’da tatilciler kayak keyfi yaşadı
[Fotoğraf: DHA]
Bolu'da sabah saatlerinde etkili olan yağışla Kartaltepe’deki kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.
Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya kayak merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Türkiye'nin en uzun pistlerinin bulunduğu Kartalkaya'daki pistlerde ise kar kalınlığı yapay kar takviyesiyle 1 metreyi aştı. Yurt içi ve yurt dışından gelen tatilciler, Kartalkaya'nın pistlerinde kayak yaptı.
Otel yöneticisi Yusuf Avcı, "Karın gelmesi rezervasyonları ciddi anlamda hareketlendirdi. Hafta sonu için yoğun bir talep var" dedi.
Etiketler: Kar Yağışı
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