Türkiye'deki kış turizminin önemli merkezlerinden olması beklenen, Ege Bölgesi'nin en büyük kayak merkezi durumundaki Denizli Kayak Merkezi, kuraklıktan olumsuz etkilendi. Beklenen kar yağışı gerçekleşmedi.

En uzunu 1700 metre olan 9 farklı kayak pistine sahip tesiste kayak sezonu açılamadı. Geçen yıl ocak ayında yaklaşık 1,5 metre kar kalınlığı bulanan tesis, kar yağmadığı için eski görüntüsünden uzak kaldı.

Geçen yıllarda Türkiye'nin dört bir yanından turistleri ağırlayan ve kentin 'ikinci beyaz cenneti' olarak nitelendirilen kayak merkezi, sessizliğe büründü.