Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü ile 2 çocuk yaralandı.
Abdullah Beyazbal'ın kullandığı çapa motoru, Savran köyü Ballık mezrası mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik şarampole düştü.
Sürücü ile araçta bulunan Hanifi Beyazbal ve Halil İbrahim Beyazbal yaralandı.
Ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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