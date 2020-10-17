Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzon'da 115 litre sahte rakı ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, 115 litre sahte rakı, 42 litre etil alkol, 900 gram anason, 49 gram kubar esrar, 7 tabanca şarjörü ve 215 çeşitli ebatta mühimmat ele geçirildi.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesinde kaçak içki imal edildiği istihbaratı üzerine narkotik köpeğinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda belirlenen adreste arama yapıldı.
Söz konusu evde, 115 litre sahte rakı, 42 litre etil alkol, 900 gram anason, 49 gram kubar esrar, 7 tabanca şarjörü ve 215 çeşitli ebatta mühimmat ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sahte İçki Sahte AlkolSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 21:32
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