Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da 118 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 118 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 118 evde karantina uygulaması başladı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 20:25
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