Şehitler Mahallesi 2. Kombine Sokak'ta 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun fark edilmesi üzerine yangın Kars Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar mahsur kaldı

Dumanın tüm binayı sarması nedeniyle üst katlardaki vatandaşlar mahsur kaldı.

İtfaiye ve Aras Edaş ekipleri, apartman sakinlerini pencereden çıkararak kurtardı. Dördüncü katta mahsur kalan 3 kişilik aileyi ekipler yan binanın duvarını kırıp tahtalardan köprü kurarak çıkardı.

Dumandan etkilenen 4'ü çocuk 15 kişinin ilk müdahaleleri, sağlık ekiplerince bina girişinde ve ambulanslarda yapıldı.

Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.