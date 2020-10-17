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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.Y'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilmesi üzerine araştırma başlattı.
1071 uyuşturucu hap ele geçirildi
Araştırma sonucu K.Y'ye uyuşturucuları verdiği iddia edilen S.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 1071 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 17:54
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