Karacaören Mahallesi Duraklar mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye giden Geyve Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Müdahale Ekipleri, 4 arazöz ve 2 su tankeri ile yangını söndürdü.

Ekiplerce bölgede soğutma çalışması yapılıyor.