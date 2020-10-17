Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya'da orman yangını
Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karacaören Mahallesi Duraklar mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye giden Geyve Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Müdahale Ekipleri, 4 arazöz ve 2 su tankeri ile yangını söndürdü.
Ekiplerce bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
Etiketler: Orman YangınıSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 17:50
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