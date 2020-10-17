Termometrelerin 28 dereceyi gösterdiği kentte, güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahilleri doldurdu.

Yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda güneşlenip yüzdü.

Bazı vatandaşlar da tekne turlarına katılıp koylarda yüzmeyi tercih etti.