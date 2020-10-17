Haber Giriş: Kaynak: AA
Didim'de sıcak havayı fırsat bilenler denizin keyfini çıkardı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Didim ilçesinde sıcak havada sahillerde yoğunluk oluştu.
Termometrelerin 28 dereceyi gösterdiği kentte, güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahilleri doldurdu.
Yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda güneşlenip yüzdü.
Bazı vatandaşlar da tekne turlarına katılıp koylarda yüzmeyi tercih etti.
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