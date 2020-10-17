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Kayseri'de 10 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de bir aracın LPG kısmına gizlenmiş 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, araçla Diyarbakır'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini bildirmesi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları aracın LPG kısmına gizlenmiş 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirdi.
Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 20:06
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