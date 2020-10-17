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Uşak'ta polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2 polis yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı.
Polis memuru K.İ. yönetimindeki ekip aracıyla, O.B. kontrolündeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 3. Alperen Sokakla, 5. Alperen Sokak kesişiminde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle polis aracı devrilerek park halindeki başka bir otomobile çarptı.
Kazada, ekip aracının sürücüsü ve araçtaki polis memuru G.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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