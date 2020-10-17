Orhan Karabacak yönetimindeki minibüs, Kastamonu-Tosya kara yolunun 2. kilometresinde, Faruk Karahasan idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Semra Çato, Niyazi Karabacak, Yavuz, Elif Nur ve Kadir Karahasan ile isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.