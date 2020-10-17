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Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Orhan Karabacak yönetimindeki minibüs, Kastamonu-Tosya kara yolunun 2. kilometresinde, Faruk Karahasan idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Semra Çato, Niyazi Karabacak, Yavuz, Elif Nur ve Kadir Karahasan ile isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
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