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Adıyaman'da 97 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da 97 evde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 97 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: Adıyaman koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 13:23
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