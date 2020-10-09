Sahte içki can almaya devam ediyor.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne alkol zehirlenmesi şüphesiyle getirilen 8 kişiden 7'si vefat etti. 1 kişinin ise tedavisi halen devam ediyor.

Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, zehirlenen vatandaşların, marketten aldıkları dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırarak içtikleri belirlendi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkıda adli ve idari işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'de 18 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de ise yine sahte içki tüketen 18 kişi görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. 7'sinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Sahte içkileri piyasaya süren şüpheliler tespit edilirken, yapılan baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Rahatsızlanan 9 kişinin bir kısmının sahte içkileri hazır aldığı, bir kısmının ise etil alkol ve diğer malzemeleri alıp evde kendilerinin hazırladığı ortaya çıktı.