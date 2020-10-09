Haber Giriş: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'daki 12 ili batıya bağlayan yoldaki tadilatta sona gelindi
[Fotoğraf: AA]
Malatya ile Doğu Anadolu'daki 12 ili batıya bağlayan ve üzerinde Karahan Tüneli'nin de bulunduğu D-300 kara yolunda temmuzda başlatılan bakım ve tadilat çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.
Karahan Tüneli'nin doğu çıkışındaki Gürkaynak kavşağında yaşanan çökmeler nedeniyle Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünce 4 aydır devam eden çalışmalarda sona gelindi.
Çöken bölgedeki gevşek malzeme çekilerek zeminde çıkan su, drenaj çalışması ile yolun dışına alındı.
[Fotoğraf: AA]
117 fore kazık çakılarak güçlendirilen zemin, dolgu malzemesi ile kapatıldı.
Bu ay sonunda hizmete açılacak
Kış öncesi yoğun bir çalışma yürüten kara yolları ekipleri, 10 gün içinde yol seviyesine çıkması planlanan dolgunun tamamlanmasının ardından kavşak ve refüj yapacak.
Son olarak sıcak asfaltla kaplanacak yola, bariyer ve işaret levhaları yerleştirilecek.
Yol ay sonunda yeniden hizmete açılacak.
Etiketler: karahan tüneli doğu anadoluSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 13:07
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