Karahan Tüneli'nin doğu çıkışındaki Gürkaynak kavşağında yaşanan çökmeler nedeniyle Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünce 4 aydır devam eden çalışmalarda sona gelindi.

Çöken bölgedeki gevşek malzeme çekilerek zeminde çıkan su, drenaj çalışması ile yolun dışına alındı.

[Fotoğraf: AA]

117 fore kazık çakılarak güçlendirilen zemin, dolgu malzemesi ile kapatıldı.

Bu ay sonunda hizmete açılacak

Kış öncesi yoğun bir çalışma yürüten kara yolları ekipleri, 10 gün içinde yol seviyesine çıkması planlanan dolgunun tamamlanmasının ardından kavşak ve refüj yapacak.

Son olarak sıcak asfaltla kaplanacak yola, bariyer ve işaret levhaları yerleştirilecek.

Yol ay sonunda yeniden hizmete açılacak.