Merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde bulunan otomobil tamiri ve parça satışı yapılan bir iş yerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 4 iş yerine de sıçradı.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahale ettiği yangında bir iş yeri kullanılamaz hale gelirken, bir çekici, 3 otomobil hasar gördü. Çekici ile 2 otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangında can kaybı yaşanmadı.

[Fotoğraf: DHA]

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor