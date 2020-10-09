Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de sanayi sitesinde çıkan yangın 4 iş yerini sardı
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Akdeniz ilçesinde otomobil tamiri ve parça satışı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin 4 iş yerine sıçradığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde bulunan otomobil tamiri ve parça satışı yapılan bir iş yerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 4 iş yerine de sıçradı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahale ettiği yangında bir iş yeri kullanılamaz hale gelirken, bir çekici, 3 otomobil hasar gördü. Çekici ile 2 otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangında can kaybı yaşanmadı.
[Fotoğraf: DHA]
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Etiketler: Mersin iş yeri yangınıSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 12:12
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