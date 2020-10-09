Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul'da çuval yüklü kamyon trafikte tehlike saçtı
Ümraniye’de kasasında metrelerce yükseklikte çuvallar bulunan kamyon görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun kasasından sarkan içi dolu çuvalların şans eseri yola devrilmemesi olası bir faciayı önledi.
İstanbul Ümraniye’de bir kamyon, kasasındaki yüklerle trafikte ilerledi.
Kamyonun kasasına yüklenen çuvalların metrelerce yüksekliğe ulaştığı ve kasadan sarktığı görüldü.
Güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikteki çuval yükü ile yola çıkan kamyonun kasasından sarkan çuvalların şans eseri yola devrilmemesi trafikte olası bir faciayı önlemiş oldu.
O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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