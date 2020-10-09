İstanbul Ümraniye’de bir kamyon, kasasındaki yüklerle trafikte ilerledi.

Kamyonun kasasına yüklenen çuvalların metrelerce yüksekliğe ulaştığı ve kasadan sarktığı görüldü.

Güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikteki çuval yükü ile yola çıkan kamyonun kasasından sarkan çuvalların şans eseri yola devrilmemesi trafikte olası bir faciayı önlemiş oldu.

O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.