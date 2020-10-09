Haber Giriş: Kaynak: AA
Zorla senet imzalattıkları öne sürülen kişiler yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, zorla senet imzalattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, güzellik salonu işleten bir kişiye zorla senet imzalatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalleri tespit edilen 4 kişiyi belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakaladı.
Şüphelilerden birinin cep telefonunda, zorla imzalattırılan senetlerin fotoğrafları tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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