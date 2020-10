Covid-19 tanısı konulan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan Türk Kızılay tarafından toplanan immün plazma bağışları, kritik durumda olan hastalara tedavi olarak ulaşıyor.

İmmün plazma tedavisi Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmış ve yatan hastalarda kullanılan bir tedavi yöntemi. Covid-19’un kesin bir tedavisi olmamasına karşın sahadan alınan bilgiye göre plazma tedavisi uygulanan hastalarda olumlu sonuçlar alınıyor. Türkiye’de bu noktada bu bağışların alınmasını ve hastanelere, hastalara ulaştırılması görevini ise Türk Kızılay üstleniyor.

“Yaklaşık 19 bin 198 bağışçı bu süre içerisinde immün plazma bağışı yaptı”

Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin hemen ardından hızlı bir şekilde plazma bağışının alınıp tedavinin uygulanmaya başlandığını aktaran Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “İlk vaka görüldükten sonra en hızlı immün plazma bağışı alıp en hızlı immün plazma tedavisi yapan ülkeyiz. İyileşmiş olan vakalara ulaşma noktasında da Sağlık Bakanlığı ile ciddi bir eşgüdüm içerisindeyiz. Ortak bir veri tabanını kullanıyoruz. Şu ana kadar Covid-19 geçirmiş ve iyileşmiş yaklaşık 144 bin kişiye Kızılay doğrudan ulaştı ve süreçler kendilerine aktarıldı. Yaklaşık 19 bin 198 bağışçı bu süre içerisinde immün plazma bağışı yaptı. Bu yaklaşık 20 bine yakın bağışçımızın bağışladığı immün plazma bileşenlerinin sayısıysa 45 bin. 45 bin hastaya, bazı hastaya mükerrer de takılmış olabilir ama 45 bin immün plazma bileşeni 500 hastaneye sevk edildi” şeklinde konuştu.

“Plazma verebilecek olan bağışçılardan bağışı kabul oranı yüzde 92 ve bu dünyanın en yüksek seviyesi”

Hastalığı atlatan ve plazma vermek isteyen bağışçıların kabul oranının yüzde 92 olduğunu ve bu oranın dünyadaki en yüksek oran olduğunu belirten Kızılay Genel Başkanı Kınık, “Bizim kendilerine ulaştığımız, kan verebilecek plazma verebilecek olan bağışçılardan bağışı kabul oranı yüzde 92, bu da dünyanın en yüksek seviyesi. Dolayısıyla şu andan itibaren immün plazma bağışlarının tedaviyi destekleyici boyut ile başarılı olduğunu, bağışların yüksek olduğunu ancak önümüzdeki süreçte artabilecek ihtiyaca yönelik depolarımızda stoklanması için daha fazla bağış almamız gerektiğini ifade edebilirim” ifadelerini kullandı.

“Bir kişinin 5’ten daha fazla hastaya şifa verebileceğini söyleyebiliriz”

Kimlerin plazma bağışı yapabileceğine de değinen Genel Başkan Kınık, “Plazma bağışları sağlığını tekrar kazanmış bireylerden, doğu yapmamış ve gebe kalmamış kadınlardan, çünkü oralarda kan uyuşmazlık durumları oluyor. Bazı ilaçları kullanmamış, kendisine daha önce kan transfüzyonu yapılmamış, vakalardan ve belli yaş gruplarından alınabiliyor. Dolayısıyla bağış yapabilecek kümemiz daralıyor. Bir kişi immün plazma bağışı noktasında 8 kereye kadar bağışta bulunabiliyor ve her seferinde de aldığımız 400, 600 ya da 800 mililitre plazmalar 200 mililitrelik parçalara bölünüyor.

Yani aslında 1 kişinin 5’ten daha fazla hastaya şifa verebileceğini söyleyebiliriz. Bu süreç içerisinde Kızılay olarak bir şey daha yaptık. Özellikle tanı imkanlarının, test imkanlarının laboratuvar imkanlarının gelişmesi ve yaygınlaşması ile beraber plazmalarda antikor miktarına bakarak bağışçılarımızdan antikorlarını almaya başladık. Dolayısıyla hedeflediğimiz immünglobulinler, antikorlar eğer o bağışçımızın plazmasında varsa alıyoruz. Eğer yoksa teşekkür ediyoruz. İlk başlarda bu imkanlar yoktu, ama şu an çok daha uygun şartlarda plazma alarak bu anlamda sevkiyatlarını yapıyoruz” diye konuştu.

“Zafer elde edildikten sonra plazma bağışçılarımızın her birine madalyalarını teker teker takdim edeceğiz”

Plazma bağışı yapan hastaları da onurlandırmak adına bir berat takdim ettiklerini hatırlatan Kınık, “Bize immün plazma bağışı yapan her ferde yaptığı sayıya bakılmaksızın, 1 kere dahi yapmış olsa bir berat ve ilerleyen süreçte de yani sayısı arttıkça da madalya vereceğiz. Şu an aktif bir savaş halindeyiz, cephedeyiz ve hep beraber insanlık olarak bu Covid mikrobu ve pandemisiyle savaşıyoruz. Bu savaşı insanlık kazanacak, buna inanıyoruz. Bu kazanç, bu zafer elde edildikten sonra, artık cepheden çekilip bu noktada biraz daha geçtiğimiz günleri daha iyi değerlendirme noktasına geldiğimizde, bütün bu bize bağış yapan vatandaşlarımızın her birine teker teker madalyalarını takdim edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

“Önümüzdeki aylar kan ihtiyaçlarının artacağı kış ayları”

İmmün plazma bağışlarının yanı sıra kan ve kök hücre bağışlarının da çok önemli olduğuna ve kış ayları için stoklarını artırmayı hedeflediklerini belirten Kınık, “İmmün plazma bağışının yanında kan bağışları da kök hücre bağışları da çok önemli. Bütün bu süreçler, plazma, immün plazma bağışları, trombosit aferezi, kök hücre bağışları ya da kan bağışları bir hastanın tek bir umudu olabilir. Dolayısıyla bunlardan imtina etmeden düzenli bir bağışçı olabilirsek, Türkiye’nin her noktasından yani Türkiye’de yaklaşık Kızılay’ın 300’ü aşkın noktada bunun 170’i seyyar olmak üzere kan bağış noktası var.

Vatandaşlarımız Kızılay’ın mobil kan bağışı uygulamalarından ya da www.kanver.org sitesinden randevu alarak zaman kaybetmeksizin kendilerine en yakın noktaya giderek kan bağışında bulunabilirler. Önümüzdeki aylar kan ihtiyaçlarının artacağı kış ayları. İmmün plazmada olduğu gibi kan bağışında da biz stoklarımızı asgari seviyenin üzerinde bu aylara girmek istiyoruz. Dolayısıyla kan bağışında da vatandaşlarımızı her zaman olduğu gibi yine duyarlılığa davet ediyoruz” şeklinde konuştu.