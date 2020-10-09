İstanbul'un en yoğun toplu ulaşım araçlarından biri olan metrobüs hattının Edirnekapı istasyonunda yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

İstasyon, bariyerlerin ve zemin beton imalatının yapılabilmesi için, bu gece Beylikdüzü istikametine tek yönlü kapatılacak, geçişler kontrollü sağlanacak.

Çalışmalar hafta sonu tamamlanıp 12 Ekim Pazartesi saat 05.00'te bitirilecek ve hat, çift yönlü kullanıma açılacak.

Önümüzdeki hafta da Söğütlüçeşme yönü kapatılacak

İlk hafta sonu istasyonun Beylikdüzü istikametinde kapıların ters tarafta kalması nedeniyle yolcu iniş ve binişleri yapılamayacak. Yolcular bir önceki veya bir sonraki istasyondan inip binebilecek.

Aynı şekilde, 16 Ekim Cuma gecesi Söğütlüçeşme yönü yolculara kapatılacak ve 19 Ekim Pazartesi sabah 05.00'te istasyon, çift yönlü olarak kullanıma açılacak.



