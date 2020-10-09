Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da narkotik uygulaması: 16 gözaltı
Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 16 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen uygulamada 147 kişi, 22 araç, 5 iş yeri, 4 park ve 3 metruk bina kontrol edildi.
Adreslerde ve kişilerin üst aramasında 3 kilo 415 gram esrar, 299 sentetik hap, 2,06 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 770 lira bulundu.
Ekipler 3 kişiyi uyuşturucu ticareti yaptıkları, 13 kişiyi de uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gözaltına aldı.
Öte yandan, uygulama sırasında yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 kişiye idari işlem yapıldı.
Etiketler: Samsun narkotik uygulaması uyuşturucuSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 10:10
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