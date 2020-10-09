Ekipler 3 kişiyi uyuşturucu ticareti yaptıkları, 13 kişiyi de uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Adreslerde ve kişilerin üst aramasında 3 kilo 415 gram esrar, 299 sentetik hap, 2,06 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 770 lira bulundu.

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