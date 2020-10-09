Kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bu kez de 10 yaşındaki bir çocuğu kandırdı.

Dolandırıcılar 5 Ekim'de çocuğu evde tek başınayken sabit telefondan aradı, sivil polis olduklarını öne sürerek çocuğu tuzağa düşürdü.

Çocuğa babasının hesaplarının bloke olduğu yalanını söyleyen dolandırıcılar, evdeki altınların sahte olduğunu, altınları yenileriyle değiştirmek üzere almaya geleceklerini belirtti.

İkna edebilmek için 155 ile başlayan bir hattı arattılar

Dolandırıcılar çocuğu ikna edebilmek için 155'li bir telefon numarasını da kullandı.

Çocuğun annesi:

"Oğlum 155'i aradığı zaman tekrar 2'yi tuşlatıp, tekrar aynı kişiler çıkıyor. 'Evet doğrudur. Öyle bir komiserimiz var.' diyorlar. Oğlum bu sefer inanıyor"

WhatsApp grubu kurdular

Uzun süren konuşmanın ardından talihsiz çocuk telefonun şarjının bittiğini ve kapatacağını söyledi. Bunun üzerine zanlılar, bir numara vererek, çocuğu kendi kurdukları WhatsApp grubuna ekledi. Grupta ise inandırıcı olması için polis amblemleri ve asayiş yazıları dikkat çekiyor.

Altınları alıp 2 ekmek verdiler

Paniğe kapılan çocuk, babasını kurtarmak için evin altını üstüne getirerek 70 bin lira değerindeki altınları buldu. Altınları bir poşete saran çocuk, apartman girişinde bekleyen dolandırıcıya teslim etti. Dolandırıcılar, altınlar karşılığında ise çocuğa poşet içinde 2 ekmek verdi.

Ev almak için biriktirdikleri parayı dolandırıcılara kaptıran aile, polisten gelecek müjdeli bir haber bekliyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Sefa Bakış