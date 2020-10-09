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Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 4'ü Suriye bölgesinde örgüt adına sözde savaşçı oldukları, biri de örgüt içinde finans işlerini yürüttüğü öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: gözaltı deaş operasyonu çankırıSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 11:31
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