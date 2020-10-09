Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şakalaşan çocuklar demir kapının altında kaldı
Ankara'da 2 çocuk, girdikleri iş yerinde diğer arkadaşlarına şaka yapmak için kapatmak istedikleri 5 metrelik demir sürgülü kapının üzerlerine devrilmesi sonucu yaralandı.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Çalışkanlar Mahallesi'nde meydana geldi.
12-15 yaş arasındaki 5 çocuk, Demirciler Sitesinde inşaat malzemeleri satılan iş yerine girdi. Burada su içtikten sonra dışarıya çıkan 3 çocuktan 2'si, içerideki arkadaşlarına şaka yapmak için hangarın 5 metre yükseklikteki demir sürgülü kapısını kapatmak istedi.
Çocukların çektiği kapı bu sırada yerinden çıkarak devrildi. Demir kapı, 2 çocuğun üzerine devrildi. Çevredekilerin yardımıyla demir kapının altından çıkarılan çocuklar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: demir kapı ankara yaralanan çocuklarSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 12:33
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