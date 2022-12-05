Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 07:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da iki katlı binada yangın
Adana’nın Kozan ilçesinde iki katlı binada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken dükkanda maddi hasar oluştu.
Yangın, gece saatlerinde Irmak Caddesi’nde bulunan iki katlı ahşap-tuğla yapımı binanın üst katındaki kullanılmayan boş dairede çıktı.
Binadan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Binanın üst katı küle döndü
Kısa sürede üst katı saran alevler, alt kattaki cep telefonu dükkanına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Binanın üst katı tamamen kullanılamaz hale gelirken, cep telefonu dükkanında hasar oluştu.
İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
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