Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 06:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki otomobil, Malatya-Kayseri kara yolu kağıt fabrikası mevkisinde takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki L.K. ve M.K. ambulansla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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