Ülke genelinde yeni haftada yağışlı hava etkili olacak. Marmara ve Karadeniz'de sağanak, doğuda ise kar bekleniyor.

Yağışlar çarşamba günü azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; sağanak en çok yurdun kuzey kesimlerini etkisi altına alacak.

Yağışlar çarşamba günü itibarıyla azalacak.

İç Anadolu, Ege, Marmara ve Trakya'da sis ve puslu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Doğu ve Güneydoğu ise kar yağışı görülecek.

Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ankara'da hafta boyu en yüksek sıcaklığın 14, en düşük sıcaklığın ise sıfırın altında 1 olması bekleniyor.

İstanbul'da sıcaklık 7 ile 17 derece arasında seyredecek.

İzmir'de ise en yüksek sıcaklık 19 derece olacak.