Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 04:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pendik'te metruk binada yangın
[Fotograf: İHA]
İstanbul Pendik'te metruk binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dumlupınar Mahallesi Fayton Sokak'taki metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, binadakileri tahliye etmek istedi. İtfaiyenin uyarılarına rağmen binayı terk etmeyen kişiler, polisin ikna çalışmaları sonucu dışarı çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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