İzmir-Ankara kara yolu Alparslan Türkeş Battı Çıktı Kavşağı'nda, sürücüleri henüz öğrenilemeyen minibüs ile meyve ve sebze yüklü kamyonet çarpışarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışan 2 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Kazada yaralanan 4 kişi, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.