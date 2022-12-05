Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 06:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta yoğun sis
[Fotograf: AA]
Uşak'ta yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 40 metreye kadar düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kent merkezinde sis, gece yarısından sonra etkisini artırdı.
Görüş mesafesinin yaklaşık 40 metreye kadar düşmesiyle sürücüler, yollarda dikkatle ilerledi.
[Fotoğraf: AA]
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