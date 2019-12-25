Adana Valisi Mahmut Demirtaş, valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentte dünden bu yana süren sağanak, oluşan zararlar ve çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Tüm Adanalılara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Son yıllarda yaşanmış en büyük bir afet ile karşı karşıya kaldık. Çok şükür en büyük moral kaynağımız vatandaşlarımızın can güvenliğiydi, bunda da bir problem yok. Meteorolojiden almış olduğumuz bilgiler ışığında, son yıllardaki en yüksek yağış miktarını aldık. 4 merkez ilçede metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağmur düştü. Hakikaten bu çok ciddi bir miktar.

Şu an kriz merkezimiz hızlı şekilde kararlar alıyor. Kriz merkezi, komisyonlar da oluşturdu. Hem tarımda meydana gelen zararlar ortaya çıkarılmaya çalışılıyor hem de evlerdeki hasarların tespiti yapılıyor. Özellikle vatandaşlarımızın kullandığı eşyalarda sıkıntı varsa bunun da tespiti yapılıyor."

{ilgil-haber-449118}

"Tüm tedbirleri almış durumdayız"

Kriz merkezinin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Demirtaş, "Şu anda 3 komisyon oluşturduk bunlar da görevlerine başladılar. Bir sıkıntımız yok. Arkadaşlarımız sahadalar. Hem yerel yönetimlerimiz hem kamudaki tüm personelimiz şu an sahada. Öğleden sonra yağış bekliyoruz ama dünkü kadar fazla olmayacak. Beklentimiz öyle ama tüm tedbirleri almış durumdayız." diye konuştu.

Demirtaş, bir basın mensubunun sorusu üzerine hasar tespitinin en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Yağışın dün daha etkili olduğunu aktaran Demirtaş, "Dün turuncu alarm verilmişti. 250 kilogram civarında bir yağış oldu. Arkadaşlarımızla bunun üstesinden geleceğiz inşallah." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA